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В России и мире

В работе Instagram были зафиксированы сбои

13.11.2019 08:45|ПсковКомментариев: 0

Пользователями социальной сети Инстаграм по всему миру зафиксированы сбои в работе сайте, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы поступают из Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России о сбоях сообщают в основном из Москвы.

По данным Downdetector, проблемы с загрузкой новостной ленты у 67% пользователей, у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Ранее о сбоях в работе сообщила также социальная сеть Facebook.

Источник: Псковская Лента Новостей
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