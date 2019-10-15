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Журнал Glamour назвал обладательницу премии «Женщина года»

Фото © Instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко победила в номинации «Женщина года» по версии журнала Glamour, вместе с ней на это звание претендовали Светлана Лобода, Анна Михалкова и Светлана Ходченкова.

Как пишет «Лайф», среди менее прекрасной половины человечества почетного звания «Мужчина года» удостоился актер Сергей Бурунов, которого «в один голос» поддержали читательницы журнала, - весь год Сергей не сходил с экранов, за что и был вознагражден публикой.

Звание лучшей спортсменки завоевала фигуристка Алина Загитова, а украинка Maruv увезла на родину награду в номинации «Певица года». Лучшим режиссером была признана продюсер группы Little Big Алина Пязок.

Звание «Команда года» досталось сборной по синхронному плаванию, участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева забрала себе «Жизнь в розовом цвете», а «Парой года» стали Мария Ивакова и Никита Ефремов.