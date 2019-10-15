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HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения культового сериала «Друзья». Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, сделка пока в зачаточном состоянии и может сорваться. Но в случае подписания на экраны вернется весь звездный состав: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Чендлер (Мэттью Перри) и Росс (Дэвид Швиммер).

Также телеканал собирается привлечь к съемкам создателей сериала Марту Кауффман и Дэвида Крейна.

HBO и Warner Bros. пока не прокомментировали эту информацию.

До этого актеры и режиссеры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, который когда-то развлекал зрителей на протяжении 10 сезонов.