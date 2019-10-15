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Россия выплатила участницам Pussy Riot 37 тысяч евро по решению суда

Россия исполнила решение Европейского суда по правам человека по делу Pussy Riot и выплатила участницам группы 37 тысяч евро. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов.

По его словам, сумма компенсации Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой составила по 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро.

Как уточнил Петр Верзилов, большая часть этих средств пошла на развитие издания «Медиазона».

Напомним, акция Pussy Riot прошла в храме Христа Спасителя в Москве в конце февраля 2012 года. Активистки пришли в храм и, надев маски, исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

Всего в акции под названием «Панк-молебен» участвовали пять девушек, но полиция задержала только Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Найти двух других подозреваемых не удалось.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил всех трех задержанных участниц Pussy Riot к двум годам в колонии общего режима за хулиганство. Позднее, осенью того же года, Московский городской суд заменил реальный срок для Самуцевич на условное наказание. Приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной был оставлен без изменений.

В декабре 2013 года Алехина и Толоконникова были освобождены по амнистии, объявленной в связи с 20-летием российской Конституции. Через несколько месяцев после их освобождения Мосгорсуд смягчил наказание девушкам на месяц. Приговор был пересмотрен после того, как Верховный суд РФ признал наличие в нем многочисленных нарушений.

Добавим, что накануне приговора Pussy Riot неизвестные осквернили стены древнего псковского храма - Собора Иоанна Предтечи, расположенного на Комсомольской площади. Двумя неделями позже вандалы осквернили стены Свято-Вознесенского кафедрального собора в Великих Луках граффити в поддержку группы.

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