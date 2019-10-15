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Росстат отчитался о двукратном ускорении экономики

Основной вклад в экономический рост в июле - сентябре внесли оптовая торговля газом, сельское хозяйство и авиаперевозки. За девять месяцев 2019 года ВВП вырос на 1,1%. Об этом пишет РБК.

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Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале - на 0,9%.

Это предварительная оценка, уточненная оценка ВВП за третий квартал появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве.

Минэкономразвития ранее оценивало, что ВВП увеличился на 1,9%, ускорившись вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Однако министерство предупредило, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».

Более высокий по сравнению с первым полугодием рост ВВП объясняется в том числе значительным увеличением запасов материальных оборотных средств и высокого урожая в сельском хозяйстве на фоне слабого внутреннего спроса, поясняло Минэкономики.

Комментируя свежие данные Росстата, Минэкономразвития отмечает, что в третьем квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора. Очищенные от сезонности темпы роста по отношению к предыдущему кварталу ведомство оценивает на уровне 0,5%. Во втором квартале по отношению к первому показатель был таким же, в первом фиксировалось снижение на 0,1%.

«Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5 - 2,0% год к году», - констатирует Минэкономразвития.

В четвертом квартале ведомство ожидает сохранения темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала, «что соответствует прогнозу по росту ВВП в 2019 году (1,3%)».



Как поясняет министерство, поддержку экономическому росту до конца года будет оказывать расширение кредитного предложения, которое будет происходить в первую очередь за счет операций государственного сектора - догоняющего роста расходов федерального бюджета и операций Банка России по покупке активов на валютном рынке сверх бюджетного правила.

Основными драйверами роста в третьем квартале стали сельское хозяйство (рост в отрасли на 5,1% год к году), промышленность в целом (+2,9%, включая добычу полезных ископаемых) и оптовый торговооборот (+3,8%).

Оптовая торговля выросла прежде всего за счет продаж газа, уточнили в Росстате. Кроме того, пассажирооборот за счет авиаперевозок показал рост на 6,2%. Что касается добывающей промышленности, то добыча сырой нефти и природного газа выросла на 1,3%. В то же время сфера услуг в области добычи нефти и газа увеличилась на 12,9%. Как пояснили в Росстате, взрывной рост здесь произошел за счет работ по сжижению газа.

Металлургическое производство упало на 1,1% в третьем квартале, но это не является серьезным сдерживающими фактором, уточнили в ведомстве.

Отрицательная динамика наблюдается также в сфере грузоперевозок - минус 0,6%. Но в Росстате отметили, что грузооборот не всегда напрямую коррелирует с производством. Перевозят не только то, что произведено в России, но и то, что импортировано. Кроме того, могут перевозиться товары, произведенные ранее.

По оценке Минэкономразвития, в разрезе компонентов использования наибольший положительный вклад в рост ВВП в третьем квартале внес рост запасов материальных оборотных средств и товарного экспорта, в то время как вклад потребительского спроса продолжил снижаться.

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3%. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая 13 ноября в Госдуме в ходе первого слушания поправок в бюджет текущего года, подтвердил, что правительство сохраняет этот прогноз.

Официальный прогноз Банка России предполагает 0,8 - 1,3% роста. Однако итоги могут быть и ниже, констатировали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в своем октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды». Оценки квартальных темпов роста предполагают, что по итогам года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8 - 1%, пишут они.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре заявлял, что максимум роста экономики в этом году составляет не более 1%. Всемирный банк в октябре понизил прогноз роста российского ВВП в четвертый раз с начала года. Если в январе он ожидал от экономики России роста на 1,5% по итогам 2019 года, то теперь прогнозирует лишь 1% роста.