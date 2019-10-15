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В России создана система предупреждения об угрозах национальной безопасности

Информационно-аналитическая система по сбору данных для оценки состояния национальной безопасности, а также для выявления кризисных ситуаций и негативных тенденций создана в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

Там отметили, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии Совета по проблемам стратегического планирования, где были рассмотрены меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности. В пресс-службе пояснили, что такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки.

В то же время на заседании была отмечена необходимость совершенствования методик оценки состояния нацбезопасности, а также организации мониторинга на уровне федеральных округов.

«Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны», - заявляют в Совете безопасности.

По сообщению пресс-службы, члены комиссии обсудили вопросы моделирования развития кризисных ситуаций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования», - говорится в сообщении.

В Совбезе отметили, что средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране. Она позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В заседании межведомственной комиссии приняли участие представители аппарата Совета безопасности РФ, МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, МЧС, Росгвардии, ФСО, Минюста, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Российской академии наук, Счетной палаты, а также заместители полномочных представителей президента в федеральных округах.