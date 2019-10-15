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Торпедная дуэль с участием подлодки «Псков» взволновала НАТО — СМИ

Торпедная дуэль подлодок «Нижний Новгород» и «Псков» испугала военных аналитиков НАТО. Об этом сообщает портал newsroom24.ru.

Согласно информации, масштабные военные учения прошли в акватории Баренцева моря. В ходе учений атомными субмаринами «Нижний Новгород» и «Псков» отрабатывалось уничтожение стратегической подлодки противника в начале схватки. Скоростные подлодки, получившие прозвище «титановых истребителей», выполняли маневры на глубине, выслеживая друг друга, а также устроили дуэль с использованием торпед без боевой части.

Как сообщает MilitaryWatchMagazine, подобная активность российских субмарин не на шутку взволновала военных аналитиков НАТО, чьи самолеты были замечены в небе во время проведения учений.

Отмечается, что в учениях было задействовано 12 субмарин ВМФ России.