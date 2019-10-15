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Стрельба произошла в одном из колледжей Благовещенска, есть погибшие и раненые

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

Как сообщает «Интерфакс», в результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. После этого злоумышленник покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений), сообщается на сайте СКР.

Как пишет Mash, по словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

Однокурсники молодого человека поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от нее нет). Узнав о случившемся, студент пришел в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему.

Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных стрелка.