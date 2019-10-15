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Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов

В последнее время экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович много работает: она делится со своими подписчиками фотографиями и видео со съемок. Однако один из последних снимков звезды, опубликованных в Instagram, сильно взбудоражил фолловеров.

Фото из Instagram

Как пишет «МК», на фото Семенович позирует в черном купальнике на одном из мальдивских пляжей, артистка запечатлена со спины. В комментариях к посту поклонники обратили внимание на роскошную пятую точку знаменитости.

Часть из них усомнилась в том, что на снимке именно Анна, но некоторые интернет-пользователи восхитились ее внешними данными. Отдельные подписчики даже признались, что Семенович похожа на Ким Кардашьян, но у россиянки «все натуральное». Несмотря на это, под публикацией есть и негативные комментарии: с точки зрения фолловеров, Анна якобы вся «переделанная» и вместо ягодиц у нее стоят импланты.

Фото из Instagram

Анна Семенович славится своими пышными формами, поэтому, абсолютно не факт, что у звезды «вставные» ягодицы.