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С помощью Яндекс.Карт теперь можно увидеть псковские улицы глазами водителя

Яндекс.Карты представили новый раздел - «Зеркала». В нем собраны фотографии автомобильных дорог со всей России. Теперь можно построить маршрут и посмотреть, как он недавно выглядел глазами других пользователей, сообщает пресс-служба Яндекса.

Фотографии для нового раздела собираются с помощью приложения «Мобильная народная карта». Свежие снимки появляются в сервисе почти сразу после съемки: если вы проедете и снимете участок дороги, то другие пользователи увидят его уже через несколько часов.

Чтобы использовать приложение, достаточно закрепить смартфон на лобовом стекле, запустить приложение и проехать по обычному маршруту. Приложение раз в одну-две секунды делает фотографию дороги, а по окончании поездки отправляет снимки в Яндекс. На кадрах видно дорожные знаки, разметку, парковки, номера домов.

При построении маршрута фотографии объединяются в видео, которое показывает дорогу от начала и до конца. С его помощью можно оценить качество дороги между двумя городами или узнать, как проехать сложную развязку если ты начинающий водитель. Как и панорамами, снимками можно просто любоваться или изучать незнакомые улицы.

Дороги, для которых есть снимки, отмечены синими линиями. Можно рассмотреть интересный участок, а можно построить в «Картах» маршрут и «проехать» его весь - кадры в плеере будут автоматически сменять друг друга.

Обновились и мобильные Яндекс.Карты. На главном экране приложения обновился раздел «Транспорт», теперь «Карты» не только предлагают разные варианты маршрутов, но и позволяют сравнить их друг с другом - по времени в пути и примерной стоимости поездки.