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Родители финских школьников назвали русский язык вторым по важности для изучения в начальной школе

Родители финских школьников считают русский язык одним из важнейших для изучения. Об этом, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля, сообщает интернет-портал «Год литературы». Это исследование, рассказывает издание, было посвящено результатам изучения иностранных языков в школах Финляндии с первого класса.

По мнению взрослых, которые выбирали иностранный язык для своих детей, важнее всего умение говорить по-английски (так считают 92% опрошенных). На втором месте по степени важности идет русский язык (62% респондентов). В пятерку наиболее важных для изучения вошли также шведский (61%), немецкий (49%) и испанский (31%).

Следом идут французский и китайский. А около десяти процентов родителей назвали значимыми турецкий, курдский и язык жестов.

Финские первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков, отмечает издание и добавляет, что их родители также считают, что начинать изучение чужого языка в этом возрасте или даже раньше — хорошая практика. Негативные отзывы были получены только в одном из пятидесяти случаев.