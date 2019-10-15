В России и мире

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге представлен новый туристический логотип города — бирюзовый круг с надписью «Санкт-Петербург». За него город заплатил чуть больше 7 млн рублей.

Как сообщают отечественные СМИ, новый логотип существует в нескольких вариантах: только круг с названием города на русском и на английском языках; он же — на фоне изображений «Лахта Центра», Исаакиевского собора и стрелки Васильевского острова.

Представители компании SPN Communication, разработавшей логотип, пояснили, что элементы шрифта в названии города вызывают ассоциации с разводными мостами. Сам круг в компании назвали «бирюзовым солнцем».

Фото: Фонтанка.ру