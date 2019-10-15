В России и мире

Сегодня отмечают Международный день толерантности

Международный день толерантности (терпимости) отмечается ежегодно 16 ноября. В этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам членам ООН ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, и приурочивать к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Об этом пишет портал calend.ru.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.

Как сообщает РИА «Новости», согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в законных актах и провозглашены в международных декларациях. Базовыми документами являются Всеобщая декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В рамках Совета Европы (СЕ) действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и других документах.

В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности - Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными признаются 136-я статья Уголовного кодекса (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и 282-я статья (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Так, 7 октября 2008 года в Париже был учрежден Европейский совет по толерантности и примирению (ЕСТП). Основная деятельность ЕСТП посвящена мониторингу ситуации в сфере толерантности в Европе, выработке предложений и рекомендаций национальным правительствам и международным организациям по улучшению межрелигиозных и межэтнических отношений на континенте. Совет является международной организацией, ориентированной на борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и расовой дискриминацией в современном мире.

В декабре 2008 года Еврокомиссия приняла решение создать проект закона, который бы защитил принципы уважения и запретил бы любую форму дискриминации, расизма и антисемитизма. Комиссия обязала страны ЕС принять подготовленную в связи с этим законодательную модель в свои юридические системы.

В октябре 2012 года ЕСТП предложил Европейскому парламенту проект модельного рамочного национального закона о развитии толерантности, который определяет основные принципы и понятия толерантности, принципы взаимоотношений между различными социальными группами, в том числе между мигрантами и коренным населением, гарантирует ряд демократических свобод, перечисляет обязанности, необходимые для выполнения правительствами европейских стран, включая обязанности в области образования, регламентирует взаимоотношения со СМИ.

За вклад в дело развития идей толерантности в Европе и борьбы с различными формами нетерпимости ЕСТП была учреждена Европейская медаль толерантности. Первой золотой медали толерантности был удостоен в 2010 году король Испании Хуан Карлос I.

В октябре 2012 года в Европарламенте золотые медали толерантности были вручены президенту Хорватии Иво Йосиповичу и экс-президенту Сербии Борису Тадичу за исключительную личную роль в процессе примирения на Западных Балканах.

За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха - индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Размер премии составляет 100 тысяч долларов. В 2014 году лауреатами Премии ЮНЕСКО-Маданджита Сингха стали активисты, отстаивающие права человека, Ибрагим Аг Идбалтанат (Мали) и Франcиско Хавьер Эстевес Валенсия (Чили).