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Сотрудники отелей перечислили самые странные просьбы постояльцев

Персонал британской сети гостиниц Travelodge рассказал о самых необычных запросах, поступивших от постояльцев в 2019 году. Соответствующий перечень опубликовало Daily Mail, как пишет «Лента.ру».

Источник: pixabay.com

В частности, один из туристов попросил разбудить его волынкой, другой - приготовить стейк и двухъярусную кровать для пары его собак, а еще двое - научить играть в гольф за полчаса и сделать так, чтобы «северное сияние прошло мимо отеля» и на весь период пребывания было полнолуние.

«Мы делаем все возможное, чтобы выполнить просьбы клиентов, и получаем удовольствие от решения сложных задач. Но иногда нас просят о том, что мы не в силах контролировать, - остановить движение на крупной магистрали или же предоставить стадо овец в качестве средства для сна», - рассказал представитель компании.

Некоторые постояльцы интересовались, где можно достать свежий хаггис (национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов - прим. «Ленты.ру»), нужна ли им бахрома на одежде, чтобы посетить местный праздник, и где можно отыскать картофельное пюре и репу, с которыми подается хаггис, «в их естественной среде обитания».

Наконец, рассказали сотрудники гостиничной сети, путешественники обращались к ним с просьбой записать аудиосообщение в стиле британского актера Шона Коннери, украсить номер цветами чертополоха для романтического вечера и побыть другом жениха на свадьбе.

Travelodge является одной из крупнейших в Великобритании организаций в гостиничном бизнесе по количеству отелей на всей территории страны. Ежегодно в 570 их точках останавливаются порядка 19 миллионов путешественников.