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Новый глава футбольных арбитров России рассказал о нищих судьях

В пятницу, 15 ноября, Российский футбольный союз объявил о назначении Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета организации. По словам главы РФС Александра Дюкова, он вместо известного в прошлом рефери Николая Левникова займется реформой судейства в отечественном футболе. Как пишет портал «Известия», известный бизнесмен ранее не имел прямого отношения к работе арбитров.

Источник: РИА «Новости», Виталий Белоусов

«Я очень люблю футбол. Конечно, хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с судейством. Арбитры находятся под серьезным давлением, особенно со стороны прессы. Считаю, открытые рейтинги помогут поднять привлекательность и престиж этой профессии. Антикризисный менеджмент - это то, чем я занимаюсь последние годы», - сказал Хачатурянц в интервью «Спорт-Экспресс».

Также глава РФС Дюков заявил, что нужно менять систему оплаты судей. По словам Хачатурянца, это ключевая проблема.

«Многие арбитры просто нищенствуют. По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30 - 40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете... Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьезный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в нее придет молодежь», - заявил новый глава российских судей.

Также Хачатурянц сообщил о задаче омолодить корпус арбитров. По его словам, сейчас средний возраст судьи в РПЛ - 34-35 лет, а должен быть - 26 - 28 лет.