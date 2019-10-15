В России и мире

В России стали меньше покупать сигареты

В России упал спрос на сигареты, сообщает RT со ссылкой на статистику платформ фискальных данных. Как пишет РИА «Новости», по данным «Платформы ОФД», с января по октябрь спрос на сигареты упал на пять процентов. А платформа «Такском» зафиксировала снижение продаж на семь процентов.

При этом аналитики отмечают, что у россиян набирают популярность стики для нагревания табака. «Такском» зафиксировала рост продаж в этом сегменте в четыре с половиной раза по сравнению с январем - октябрем прошлого года. С начала года средняя цена пачки традиционных сигарет составила 115 рублей, а стиков - 135 рублей.