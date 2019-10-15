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Девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana. ВИДЕО

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть, опубликовав на YouTube видео, в котором исполняет кавер-версию песни

«In Bloom» (1991 год) рок-группы Nirvana, сообщает РИА «Новости».

«Я обожаю Nirvana у могу играть их музыку на барабанах целый день», — написала девочка.

За несколько дней ролик юной ударницы набрал почти 350 тысяч просмотров.

«Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты — настоящая рокерша», — прокомментировал известный американский телевизионный журналист Крис Хансен.

Помимо ударных, Нанди умеет играть на гитаре и петь, чем делится на страницах в социальных сетях, которые ей помогают вести родители.