В России и мире

Сегодня отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

По всему миру 17 ноября отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В октябре 2005 года резолюцией Генассамблеи ООН третье воскресенье ноября было объявлено Всемирным днём памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Это событие ставит своей целью обратить внимание людей со всего мира на трагический факт: в результате ДТП на планете погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы.

Цель Дня — почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить о важности обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят более миллиона человеческих жизней. Причем, до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

По данным ВОЗ, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может занять третье место в рейтинге основных причин гибели или увечий.

Основные причины ДТП: превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров.

С каждым годом все большее число стран мира проводят различные мероприятия в рамках программы этого Дня.