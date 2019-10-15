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Эксперты назвали самые опасные страны для туристов в 2020 году

Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в 2020 году, говорится в «Карте туристических рисков», предназначенной для иностранцев, которая предупреждает их о потенциальных рисках за границей.

Интерактивная «Карта туристических рисков» показывает страны, где иностранные граждане, скорее всего, будут иметь проблемы, когда речь идет об их личной безопасности, безопасности дорожного движения и медицинских вопросах, сообщает The Daily Mail. При этом, как отмечают эксперты, Ливия и Сомали занимают самые низкие места в каждой из трех категорий. Рядом расположились Афганистан и Венесуэла.

Самыми безопасными местами на Земле, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия и Исландия. Эти три скандинавские страны отмечены, как имеющие минимальный риск возникновения проблем для иностранцев со здоровьем, личной безопасностью и безопасностью дорожного движения. Также в списке самых безопасных стран фигурируют Швеция и Гренландия.

Карта выпускается каждый год международными специалистами в области медицины и безопасности организации International SOS.

Что касается здравоохранения, странами с самым высоким риском заражения болезнями и вирусными заболеваниями являются Нигер, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Южный Судан, Эритрея и Центральноафриканская Республика.

В противоположном конце рейтинга как страны с низким риском заболевания расположились такие государства: Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония.

Эксперты отнесли к странам с чрезвычайным риском для личной безопасности Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак, Сомали, Ливию и некоторые районы Нигерии. Странами, где риски личной безопасности считаются незначительными и минимальными, являются Норвегия, Гренландия, Финляндия, Исландия, Швейцария и Словения.

Что касается безопасности дорожного движения, то, по мнению экспертов, наибольший риск попасть в ДТП, помимо стран Африки, существует в Венесуэле, Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Наименьший риск угодить в аварию есть в большей части стран Европы, а также в Японии, Австралии и Новой Зеландии.

«Угрозы, с которыми сталкиваются организации и их сотрудники, работающие за границей, влияют, как на развитую, так и на развивающуюся экономику. Отрадно видеть, что лица, принимающие решения, все больше осознают угрозы эпидемий и инфекционных заболеваний, - заявил Дуг Куарри, доктор медицинских наук в International SOS. - Имея точную информацию, инструменты и поддержку, организации должны и могут планировать ожидаемые риски и защищать свои инвестиции и своих сотрудников за рубежом».