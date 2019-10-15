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Siemens рассчитывает продлить с РЖД контракт на выпуск «Ласточек» после 2022 года

Siemens рассчитывает продлить с ОАО «РЖД» контракт на поставку поездов «Ласточка» после 2022 года, подал заявку, сообщил президент Siemens в РФ Александр Либеров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Пока у нас еще идут поставки в рамках контракта, но мы с "Уральскими локомотивами" (СП Siemens и группы "Синара") уже начали переговоры с ОАО "РЖД" о том, есть ли интерес продлить соглашение, расширить его, поскольку поезда востребованы и на средних расстояниях, и на МЦК в Москве», - сказал он.

«Говорить о переговорах, наверное, немного преждевременно. Мы адресовали этот вопрос ОАО "РЖД" и ждем обратной связи», - добавил он.

По его словам, компания хотела бы как можно раньше понимать возможные перспективы для планирования дальнейших взаимоотношений с поставщиками. «Важно и понимание по загрузке мощностей на самом предприятии. Время еще есть, действующий контракт мы будем реализовывать до конца 2022 года, но, конечно, хотелось бы как можно быстрее определиться», - сказал Либеров.

«Мы уже поставили более 200 поездов в рамках этого контракта, и 130 из них произведены в России. Первые поезда для Олимпиады были поставлены из Германии в силу вопроса сроков, но сегодня "Ласточки" локализованы более чем на 80%», - отметил Либеров.

Предприятие «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 «Синара» и с асинхронным 2ЭС10 «Гранит», а также электрички «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.