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Медведев заявил о серьезных разногласиях России и Белоруссии

Россия и Белоруссия имеют некоторые серьезные разногласия, хотя во многом позиции стран совпадают. Об этом заявил премьер России Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что в основном разногласия стран касались вопросов интеграции двух стран, в частности, подходов. Однако эти споры носят технический характер и их можно устранить на уровне диалога президентов и правительств.

Раскрывать дальнейшие подробности глава правительства России отказался.

Как отмечает Газета.ру, Дмитрий Медведев провел встречу 19 ноября с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.