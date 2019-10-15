Медведев заявил о серьезных разногласиях России и Белоруссии

Россия и Белоруссия имеют некоторые серьезные разногласия, хотя во многом позиции стран совпадают. Об этом заявил премьер России Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».
Он рассказал, что в основном разногласия стран касались вопросов интеграции двух стран, в частности, подходов. Однако эти споры носят технический характер и их можно устранить на уровне диалога президентов и правительств.
Раскрывать дальнейшие подробности глава правительства России отказался.
Как отмечает Газета.ру, Дмитрий Медведев провел встречу 19 ноября с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.