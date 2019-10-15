В России и мире

Всемирная туалетная организация хочет провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется вновь провести туалетный саммит в России при поддержке высшего руководства страны, сообщил РИА Новости директор и основатель организации Джек Сим.

«Я надеюсь, что мы сможем вновь провести Всемирный туалетный саммит в Москве, и на этот раз при поддержке президента Владимира Путина», - заявил он.

Он напомнил, что в 2006 году Москва уже принимала собрание организации. «Я с нетерпением жду возможности снова посетить Россию, чтобы вместе с российским правительством работать над этим важным делом», - сказал Джек Сим.

В этом году Всемирный туалетный саммит проходит в Бразилии, в центре внимания дискуссий будет тема предотвращения фекального загрязнения Амазонки и ее притоков, озер и пляжей.

Всемирные туалетные саммиты проводятся ежегодно с 2001 года, когда была учреждена организация, и день ее создания - 19 ноября - с тех пор отмечается как Всемирный день туалета. Организация ведет достаточно активную деятельность, ежегодно в разных частях планеты проводятся саммиты, чаще всего в Китае, Россия принимала саммит лишь раз.