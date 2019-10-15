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ЦБ решил уравнять комиссии за переводы внутри одного банка и межбанковские

Центробанк решил уравнять комиссию за межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков, заявил директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников, отмечает РБК.

Как пишет Московский Комсомолец, данный вопрос будет обсуждаться с ФАС. Комиссия должна быть единой вовне банков и внутри, считает в ЦБ. В пресс-службе ФАС подтвердили, что считают ныне существующие высокие комиссии за межбанковские переводы барьером для потребителя, особенно в случае, если он решит сменить банк. Будет принято решение, которые должно улучшить положение потребителей, подчеркнули в ФАС.