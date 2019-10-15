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Дуров раскритиковал WhatsApp: Приложение используется как троянский конь

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. Об этом пишет

Источник: Reuters/Albert Gea

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», - сообщил он в своем Telegram-канале.

По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.

Кроме того, он отметил, что уязвимость такого масштаба может быть использована как бэкдор (дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком и позволяющий получить несанкционированный доступ к данным, - ред.).

Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.

«Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», - говорится в сообщении создателя Telegram.

В мае текущего года Дуров уже обрушивался с критикой на WhatsApp, утверждая, что мессенджер, как и его материнская Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство.