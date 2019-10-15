В России и мире

МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории» согласно Тартускому мирному договору.

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», - заявила Захарова, пишет RT.

В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что эстонское руководство «продолжает делать всё более провокационные и абсурдные заявления» вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией.

«Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе», — отметила представитель МИД.

Ранее Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.