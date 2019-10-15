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Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram откровенный снимок, где она предстала в темно-синем бикини и трусах, стоя на фоне узнаваемых очертаний вечернего Санкт-Петербурга, пишет «МК».

Певица лишь указала место съемки, не снабдив снимок никакими комментариями. Однако поклонники Бузовой решили, что таким образом она отметили последний концерт в туре, который дала в родном городе.

Фото: Инстаграм buzova86.

По данным СМИ, Бузова остановилась не у матери и не у сестры, а в отеле в центре северной столицы. Видимо, там и была сделана фотография напротив Невы и Исаакиевского собора. В комментариях пользователи удивляются, как в такой холод можно было сниматься в подобном виде.

Однако некоторые подписчики Бузовой высказали удивление появлению певицы в нижнем белье в центре города: «Не понял. Ты голая в центре? Ты где?», «Волшебный Питер и Бузова в трусах», «Не пойму, и что ты там, на улице в трусах что ли ходишь?».

Также во многих комментариях пользователи высказали благодарность певице за концерт.