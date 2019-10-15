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Ученые назвали причину преждевременного старения мозга

Ученые медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что метаболический синдром у людей среднего возраста может вызвать преждевременное старение мозга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования портала MedicalXpress.

Метаболический синдром характеризуется совокупностью таких отклонений, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови.

Исследователи провели МРТ-сканирование более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Кроме того, испытуемые выполнили несколько тестов на логическое мышление.

Согласно результатам исследования, объем мозга людей с метаболическим синдромом оказался меньше, чем у полностью здоровых. Как отмечают медики, у таких людей, как правило, повышен риск развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера.

Для профилактики метаболического синдрома ученые посоветовали придерживаться диеты, включающей рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Улучшить работу мозга также способны регулярные и умеренно интенсивные физические нагрузки, считают специалисты.