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Новый сезон «Смешариков» выйдет весной 2020 года

Новый сезон мультсериала «Смешарики» появится весной 2020 года на интернет-платформах, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы компаний «Рики», занимающейся производством мультфильма.

«Премьера сезона состоится весной на КиноПоиск HD и сервисах Яндекса, а осенью 2020 года серии начнут выходить на одном из российских телеканалов», - говорится в сообщении пресс-службы, пишет «Интерфакс».

Кроме того, идет работа над созданием первых 10-12 серий нового сезона «Малышариков», которые также выйдут весной 2020 года.

В конце лета над проектом начала работу творческая команда, создавшая четыре сезона «Смешариков», во главе с художественным руководителем Анатолием Прохоровым.

Полномасштабный запуск дома «Смешариков» планируется осенью 2020 года.

Основной сериал, выпуск которого стартовал в 2004 году, содержит 210 серий, разных по настроению: от чисто развлекательных до философских. В дополнение созданы полнометражный фильм-приквел «Смешарики. Начало» и полнометражные фильмы-сиквелы «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю», а также ряд серий образовательной и культурно-просветительской направленности («Пин-код», «Азбуки»).

Сериал удостоен нескольких международных призов и Государственной премии РФ.

Мультфильм выходит ещё в 60 странах, переведён на 15 языков, ежедневная аудитория «Смешариков» - 50 млн человек.