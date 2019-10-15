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В России и мире

Лобода украсила собой постер группы Rammstein

22.11.2019 15:49|ПсковКомментариев: 1

Изображение украинской певицы Светланы Лободы украсило постер клипа метал-проекта Lindemann на песню «Frau & Mann», что в переводе с немецкого означает «женщина и мужчина». Композиция войдет во второй альбом новой группы лидера Rammstein Тилля Линдеманна под названием «F & M», раскрутка которого началась 21 ноября. Стилизованное под кинопостер изображение заслуженная артистка Украины опубликовала в Instagram, пишет Газета.ру.

На плакате указаны названия коллектива и песни «Frau & Mann», а также имена музыкантов - Тилля Линдеманна, Петера Тэгтгрена, Лободы и Петера Стормаре. Сама певица запечатлена в легком белом платье на руках Тэгтгрена, облаченного в костюм космонавта, который заносит ее в дверь помещения на фоне открытого космоса. Позади них размещены большие портреты Линдеманна в шляпе и Стромаре в скафандре, изображающих немецкого политика Эриха Хонеккера и космонавта Зигмунда Йена.

Фото из Instagram lobodaofficial

В октябре Линдеманн опубликовал в Instagram забавное видео из Санкт-Петербурга, на котором он под мелодию «Калинка моя» в шутку дерется с Тэгтгреном на Дворцовой площади, повторяя сцену из клипа «Deutschland». Российские пользователи оставили под роликом множество одобрительных комментариев и отметили повышенное внимание музыканта к России.

«Он там поселился?!», «Как же он любит Россию!», «Обычный день в Санкт-Петербурге», «Вот идешь вдоль Эрмитажа и даже представить не можешь, что рядом дурачится Тилль», - написали российские фанаты Линдеманна.

В преддверии выхода второго альбома своего сайд-проекта музыкант рассказал, что в марте посетит Россию с гастролями. При этом Линдеманн заявил, что ждет этого визита с особенными чувствами, передает ТАСС.

«Здесь потрясающие зрители - они полны эмоций», - отозвался лидер Rammstein о россиянах.

Группу Lindemann лидер Rammstein и Тэгтгрен основали в 2015 году. Первая пластинка «Skills in Pills» вышла полностью на английском языке, а второй альбом «F&M» был исполнен на немецком. Еще в августе Тэгтгрен написал на своей странице в Instagram, что новый релиз группы уже «готов, смикширован и спродюсирован». В ночь на 21 ноября почти одновременно с Лободой он опубликовал в соцсети постер новой песни, при этом воздержавшись от подробностей. Сам Линдеманн и вовсе не стал публиковать пост в ленте, ограничившись публикацией промо-изображения в «сторис» без каких-либо комментариев.

С конца 2017 года поклонники и пресса говорят о романе между Лободой и немецким музыкантом, однако артисты избегают прямолинейных ответов на вопросы об отношениях. Также поклонники приписывают Линдеманну отцовство второй дочери Лободы - певица назвала ее Тильдой и решила не раскрывать имени отца ребенка.

В прошлом году из-за резкой боли в спине и потери сознания Лобода была экстренно госпитализирована в Москве, а Линдеманн забрал артистку из больницы. Согласно РИА «Новости», лидер Rammstein, прибывший в российскую столицу для представления своего камерного литературно-музыкального концерта, тогда бросил дела и поехал за Лободой в медучреждение.

Уже через две недели Светлана выступала с концертным туром по Германии, и Линдеманн посетил ее выступление в Берлине. По словам очевидцев, популярный немецкий вокалист смотрел шоу певицы из VIP-ложи, а после концерта уехал с ней в неизвестном направлении.

В последнее время артисты практически перестали скрывать свои отношения. В октябре певица отметила свой 37-й день рождения в компании Линдеманна и опубликовала в Instagram фотографию с праздничного застолья, подписав ее словами «Мой день. Моя ночь». Помимо лидера Rammstein, на мероприятии присутствовали Тэгтгрен, грузинский модельер Бичолла Тетрадзе и некоторые участники творческого коллектива певицы.

Фото из Instagram lobodaofficial

Мероприятие в честь дня рождения Лободы прошло в Санкт-Петербурге - по информации СМИ, в одном из самых любимых городов Линдеманна. В начале ноября он сообщил на странице своего проекта, что выступит в северной столице России 2 марта, а потом поедет с гастролями в Екатеринбург, Краснодар, Москву и Новосибирск.

Источник: Псковская Лента Новостей
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