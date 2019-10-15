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Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов

В 2019 году половина российских заемщиков направляла на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, следует из расчетов Минэкономразвития. В планах ведомства - радикальное снижение этой доли в следующие пять лет, сообщает РБК.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. Его точку зрения поддерживали в Минфине.

Показатель долговой нагрузки - это соотношение ежемесячных платежей по кредитам и займам к доходу клиента. С 1 октября его обязаны рассчитывать все банки и микрофинансовые организации при выдаче необеспеченных ссуд и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. ЦБ ввел для банков коэффициенты, которые вынуждают их создавать больше резервов при одобрении ссуд гражданам с высоким уровнем ПДН. За счет этой меры регулятор рассчитывает замедлить рост сегмента необеспеченного кредитования. В годовом выражении потребкредитование в октябре выросло на 19,8%, сообщал ЦБ.

Ранее ЦБ сообщал, что 39,5 млн жителей России имеет хотя бы один кредит в банке. Это более половины (54%) работающего населения страны. Банк России не давал оценок портфеля действующих кредитов, но в ответ на запрос РБК привел статистику новых выдач клиентам с разным уровнем долговой нагрузки. В третьем квартале 2019 года 46% необеспеченных кредитов предоставлялись клиентам с ПДН выше 50%, сообщил представитель Банка России.

По подсчетам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке, доля заемщиков с ПДН выше 50% на 1 октября составляла всего 13,4%. Это примерно 6,5 млн человек более чем из 50 млн заемщиков банков и МФО.

В планах Минэкономразвития - значительно сократить долю граждан, которые ежемесячно отдают на платежи по кредитам более половины своего дохода (на 10 п.п. ежегодно). Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизиться до 40%, а 2023-2024 годах - закрепиться на уровне 10%.

При этом независимые эксперты уверены, что радикально сократить уровень закредитованности населения не так просто: для этого в первую очередь нужны рост реальных доходов населения и повышение финансовой грамотности, которая до сих пор находится на весьма низком уровне.

«Показатель достижим, если, например, полностью запретить банкам выдавать кредиты заемщикам с ПДН выше 50% или даже 40%», - рассуждает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин.

В проекте Минэкономразвития нет перечня мер, за счет которых может снизиться доля закредитованных заемщиков. Однако среди запланированных мероприятий - принятие поправок в законодательство, которые дадут ЦБ полномочия вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов. Предполагается, что изменения внесут до 1 июля 2020 года.