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«Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде

Российские специалисты обнаружили ранее неизвестный астероид, сближающийся с Землей, сообщает Интерфакс со ссылкой на «Роскосмос». По итогам анализа небесного тела специалистами АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) установлено, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

В «Роскосмосе» заявляют, что по оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Там отметили, что небесный объект нашли в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом «минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км».