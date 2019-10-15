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Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года

Экономический рост в РФ в ближайшие три года нужно сделать более качественным, устойчивым и динамичным. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Как известно, 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил, что за счет роста экономики необходимо добиться роста доходов граждан России.