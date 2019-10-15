Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где отпраздновать корпоратив?
Да будет свет!
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Старт «недели №1»
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Путь к сердцу машины
Монобизнес vs. многопрофильность
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Вкусные мероприятия
Здоровый хлеб со скидкой
Новогодние программы для детей
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Онлайн-конференция для псковских НКО
«Бригадный Подряд» в Пскове
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 23.11.2019 18:350 В Минтрансе не ожидают возобновления чартеров между Россией и курортами Египта в 2019 году 22.11.2019 22:4215 Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года 22.11.2019 21:530 «Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде 22.11.2019 19:190 Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов 22.11.2019 15:492 Лобода украсила собой постер группы Rammstein
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5311 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 21.11.2019 11:564 Директор справочной службы 053 Денис Болышев ушел из жизни 20.11.2019 14:400 Умерла директор ДЮСШ «Гармония» Людмила Чернышева 20.11.2019 17:312 Скончался работник псковского образования Сергей Бельгесов 21.11.2019 23:107 Фотофакт: Прокуратура Пскова «рзъясняет»?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Минтрансе не ожидают возобновления чартеров между Россией и курортами Египта в 2019 году

23.11.2019 18:35|ПсковКомментариев: 0

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждет от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

«Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», - сказал Дитрих.

«Набор вопросов, которые к египетской стороне были сформулированы с точки зрения обеспечения безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, был направлен ещё летом. Для того, чтобы нам двигаться дальше, с точки зрения открытия авиасообщения по этим городам, нам требуется подтверждение от египетской стороны о проработке этих вопросов и, собственно, устранение тех замечаний, конкретно абсолютно, которые были сформулированы летом», - пояснил министр.

По его словам, такая просьба предоставить информацию в ответ на этот запрос была подготовлена через министерство иностранных дел. «Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков», - сказал Дитрих.

Он не назвал срок, когда может состояться визит специалистов. «Чтобы нам сформировать предложения и согласовать дату такого визита, нам необходим ответ египетской стороны об устранении высказанных летом вопросов и замечаний. Как только такого рода подтверждение мы получим, мы постараемся оперативно согласовать дату и сформировать состав комиссии», - сказал на это министр.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров, в том числе 9 жителей Псковской области, и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 538 человек
23.11.2019, 19:500 Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере 23.11.2019, 19:070 Житель Ленобласти приговорен к году ограничения свободы за угон автомобиля в Гдовском района 23.11.2019, 18:350 В Минтрансе не ожидают возобновления чартеров между Россией и курортами Египта в 2019 году 23.11.2019, 18:040 Профилактические противопожарные рейды прошли в Псковской области
23.11.2019, 17:420 Андрей Турчак сообщил о создании в исполкоме «Единой России» проектного офиса для работы на выборах 23.11.2019, 17:371 Мэр пережившего мощнейшее наводнение города Тулуна попал в серьезное ДТП 23.11.2019, 17:061 В Псковскую область не пустили 40 деревянных барабанов 23.11.2019, 16:580 У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появились новые заместители
23.11.2019, 16:393 Позитивные ощущения остались у Александра Братчикова от съезда «Единой России» 23.11.2019, 16:301 Осужденному жителю Гдовского района запретили посещать «разливайки» 23.11.2019, 16:193 Михаил Ведерников: Будем руководствоваться принципами работы, озвученными на съезде «Единой России» 23.11.2019, 16:150 Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области
23.11.2019, 16:013 Александр Котов: «Единая Россия» – ведущая политическая сила, которая оказывает поддержку всем инициативам президента 23.11.2019, 15:502 «Вор в законе», «коронованный» в Псковской области, объявлен в розыск 23.11.2019, 15:290 Медведев предложил укрупнить партийные проекты «Единой России» 23.11.2019, 15:030 Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании
23.11.2019, 14:530 Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы 23.11.2019, 14:4913 Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них 23.11.2019, 14:385 Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений 23.11.2019, 14:212 «Единая Россия» создаст Правозащитный центр для граждан
23.11.2019, 14:140 Открытый турнир по самбо «Память» прошел в Великих Луках 23.11.2019, 13:571 Проект псковских специалистов по организации общения бизнеса стал одним из лучших 23.11.2019, 13:400 Псковичей ждет морозное воскресенье 23.11.2019, 13:282 Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия»
23.11.2019, 13:109 Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей 23.11.2019, 13:090 Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава 23.11.2019, 13:070 XIX съезд «Единой России» открылся в Москве 23.11.2019, 12:500 Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках
23.11.2019, 12:332 Жительницу Бежаниц уличили в фиктивной регистрации двух таджиков 23.11.2019, 12:160 Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: За сезон добровольные помощники музея выполнили внушительный объем работы 23.11.2019, 11:571 Соседки по несчастью 23.11.2019, 11:420 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего на Коммунальной 20 ноября
23.11.2019, 11:301 Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы 23.11.2019, 11:161 Студенты Псковского колледжа искусств посетили Санкт-Петербургский Международный культурный форум 23.11.2019, 10:581 В ИК-4 прошло офицерское собрание 23.11.2019, 10:390 «Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии
23.11.2019, 10:260 Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу 23.11.2019, 10:110 Псков вошел в пятерку самых дешевых направлений на Новый год 23.11.2019, 09:533 XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве 23.11.2019, 09:390 На следующей неделе выездную диспансеризацию и вакцинацию можно будет пройти на «Маяке»
22.11.2019, 22:4215 Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года 22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO 22.11.2019, 21:530 «Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде 22.11.2019, 21:360 Псковская и Ленинградская области заключили соглашение в сфере туризма
22.11.2019, 21:140 Слет пушкинских доброхотов пройдет в «Михайловском» 22.11.2019, 20:550 Отправиться на новогодних каникулах к православным святыням Кронштадта и Петербурга приглашают псковичей 22.11.2019, 20:342 «Акценты» Донецкого: В ожидании новых вождей и пешеходного центра Пскова 22.11.2019, 20:241 «Дети войны» и «Патриоты Псковского края» просят губернатора восстановить память о зверствах фашистов и власовцев
22.11.2019, 20:020 В Пскове определены лучшие социальные проекты года 22.11.2019, 19:381 Рейтинг политической активности. 15-22 ноября 22.11.2019, 19:190 Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов 22.11.2019, 18:580 Псковские медиа: Новые формы коммуникации (новые медиа)
22.11.2019, 18:460 Великолукский суд вынес приговор бомжу, задержанному при похищении сумки с вещами на 70 тысяч рублей 22.11.2019, 18:340 Стейк-хаус «Филей» приглашает псковичей на фирменные стейки за рубль 22.11.2019, 18:230 Псковская область намерена привлечь еще 2 кредита с лимитами по миллиарду рублей на покрытие дефицита бюджета 22.11.2019, 18:101 Псковская епархия подготовит документы по планировке территории улицы Воеводы Шуйского
22.11.2019, 18:0910 Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец 22.11.2019, 18:030 До 10 градусов мороза ожидается ночью в Псковской области 22.11.2019, 17:430 В псковской библиотеке «Радуга» прошла очередная «Неделя Добра» 22.11.2019, 17:300 Школьники из Пскова отправились на экскурсию МКС
22.11.2019, 17:261 Псковский мусороперерабатывающий завод «СпецТрансКом»: Для вторичной переработки пригодно 5 - 8% мусора 22.11.2019, 17:230 Начался прием заявок для участия в конкурсе на размещение елочных базаров на территории Пскова 22.11.2019, 17:1511 Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители 22.11.2019, 17:120 Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»
22.11.2019, 17:100 Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года 22.11.2019, 17:084 Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться 22.11.2019, 16:571 Обсуждению работы регоператора по обращению с ТКО посвятят парламентский час на ближайшей сессии областного Собрания депутатов 22.11.2019, 16:513 Петр Алексеенко: Губернатор предложил публично обсудить вопрос строительства завода «Титан-Полимер»
22.11.2019, 16:500 В Пыталово перед судом предстанут трое граждан Ирана по обвинению в незаконном пересечении границы 22.11.2019, 16:410 Молодежный парламент разрабатывает проект областного закона о поддержке студенческих трудовых отрядов 22.11.2019, 16:403 Андрей Турчак рассказал о создании шести рабочих групп в Генсовете «Единой России» 22.11.2019, 16:1719 «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО
22.11.2019, 16:090 В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов работы Россельхознадзора за третий квартал 2019 года 22.11.2019, 16:070 В отделе специального назначения «Зубр» организована выставка детских рисунков 22.11.2019, 16:060 В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина 22.11.2019, 16:040 Дополнительные меры поддержки материнства и детства Михаил Ведерников обсудил с многодетными матерями региона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.