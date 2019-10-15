В России и мире

В Минтрансе не ожидают возобновления чартеров между Россией и курортами Египта в 2019 году

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждет от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

«Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», - сказал Дитрих.

«Набор вопросов, которые к египетской стороне были сформулированы с точки зрения обеспечения безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, был направлен ещё летом. Для того, чтобы нам двигаться дальше, с точки зрения открытия авиасообщения по этим городам, нам требуется подтверждение от египетской стороны о проработке этих вопросов и, собственно, устранение тех замечаний, конкретно абсолютно, которые были сформулированы летом», - пояснил министр.

По его словам, такая просьба предоставить информацию в ответ на этот запрос была подготовлена через министерство иностранных дел. «Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков», - сказал Дитрих.

Он не назвал срок, когда может состояться визит специалистов. «Чтобы нам сформировать предложения и согласовать дату такого визита, нам необходим ответ египетской стороны об устранении высказанных летом вопросов и замечаний. Как только такого рода подтверждение мы получим, мы постараемся оперативно согласовать дату и сформировать состав комиссии», - сказал на это министр.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров, в том числе 9 жителей Псковской области, и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.