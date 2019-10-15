В России и мире

Голая Волочкова вооружилась топором, прорубила купель и нырнула в ледяную воду. ВИДЕО

Анастасия Волочкова не перестает удивлять подписчиков своими видео и фото. На этот раз балерина вооружилась топором и прорубила купель, после чего нырнула в ледяную воду, пишет «Росбалт».

Во время купания артистка получила травму. «И все же я порезалась о льдины в своей купели», - написала она под видео и в подтверждение своих слов прикрепила фото с порезом.

Подобные шоу с раздеванием Волочкова устраивает часто на своем участке. По ее словам, такие процедуры помогают ей «очиститься от грязи».

Подписчики также заметили, что балерина резко похудела и «подтянула» фигуру.