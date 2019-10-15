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Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России.

Речь идёт о поправке в 37 статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», - пояснил «Известиям» Жириновский.

По его словам, на практике все сводится к тому, что полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно. В пример Жириновский привел законодательство США, где действует норма «Мой дом - моя крепость». Если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом - он должен понимать, что его могут убить.

«И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди - невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьёз они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя», - сказал автор законопроекта.

Он добавил, что в США многолетняя статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты были абсолютно оправданы.

В «Единой России» «Известиям» заявили о готовности внимательно изучить документ, а в «Справедливой России» его могут и поддержать. Однозначно против только КПРФ, где не хотят, чтобы «Россия копировала американские законы».