В России и мире

На месте московского кинотеатра построят центр Оксаны Федоровой

В Москве планируют снести киноцентр «Соловей», а на его месте построить центр уроженки Пскова, телеведущей Оксаны Федоровой. Как пишет портал Москвич Mag, в его составе будет детский спортивный центр с двадцатипятиметровым бассейном, детская актерская школа, а также пять кинозалов, два из которых будут полностью отданы под кино для детей.

По мнению Федоровой, этот жанр совершенно не развивается в России. Актерская студия, по словам телеведущей, здесь существовала и ранее.

Сам же киноцентр «устарел морально и физически», цитирует агентство Фейсбук Федоровой. Он не оборудован элементами безбарьерной среды и не соответствует современным требованиям комфорта, считает она.

Здание киноцентра было построено в 1989 году. Местные активисты собирали подписи за сохранение прокатного репертуара, градозащитники - за сохранение здания Владимира Гинзбурга, гендиректор Юрий Соловей вместе с Никитой Михалковым, Павлом Лунгиным и многими другими призывал сохранить все как есть и добавить еще 11 залов, чтобы сделать кинотеатр самым большим в мире.

Фото: kinocenter.ru