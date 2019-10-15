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В Сеть слили фото выбритого наголо Киркорова

Известный светский фотограф Владимир Широков показал своим фолловерам в соцсети Instagram необычный черно-белый снимок. Как пишет Московский Комсомолец, на фото «король отечественной эстрады» Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, без усов и бороды.

Источник: аккаунт Владимира Широкова, соцсеть Instagram

Некоторые интернет-пользователи приняли певца за известного актера, режиссера и руководителя московского театра «Сатирикон» Константина Райкина. А наиболее глазастые подписчики обратили внимание на след от обручального кольца на безымянном пальце и предположили, что фотография была сделана очень давно.