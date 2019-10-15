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В России регистрация домашних животных будет бесплатной

Постановка домашних животных на учет и внесение информации о них в единую систему будут осуществляться бесплатно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: pixabay.com

«Предлагаемые новым законопроектом нормы, регулирующие процесс маркирования и учета животных, позволят специалистам оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения. Постановку животных на учет и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно», - сообщили в министерстве.

Учет животных будут осуществлять как уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, так и аттестованные специалисты. Маркирование будет представлять собой нанесение на тело, закрепление на теле или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации.

Минсельхоз указывает, что законопроект о системе идентификации животных направлен на рассмотрение в правительственную комиссию по проведению административной реформы. Ветеринарные правила учета и маркирования животных будут разработаны после принятия закона. Они будут, в частности, устанавливать порядок и сроки маркирования и учета, перечень необходимых для этого сведений.

«В настоящее время действующее законодательство не позволяет осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, из-за чего невозможно оперативно выявлять источник распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных», - отмечает министерство.

Единая информационная система в области ветеринарии необходима, чтобы бороться с распространением болезней животных и возможными локальными вспышками инфекций. По мнению Минсельхоза, предлагаемые законопроектом нормы позволят специалистам оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения.