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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приказал открыть для бездомных животных подвалы домов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление, в соответствии с которым управляющие компании обязаны держать подвальные продухи многоквартирных домов - специальные отверстия для циркуляции воздуха в нижнем нежилом помещении дома - открытыми.

Как пишет «Московский Комсомолец», согласно документу, один из продухов должен оставаться открытым в течение всего года.

Напомним, ранее зампред правительства Виталий Мутко заявлял, что подобное правило, во-первых, позволит поддерживать в подвалах требуемый режим температуры и влажности, во-вторых, поможет обеспечить гуманное отношение к животным. Он отмечал, что бездомные животные могут оказаться замурованными в подвале, если недобросовестные коммунальщики или иные граждане решат заблокировать вентиляционные отверстия либо замерзнут на улице, не имея возможности греться в подвале.