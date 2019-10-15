Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Вкусные мероприятия
Мембранные сапоги Nordman
Онлайн-конференция для псковских НКО
Где отпраздновать корпоратив?
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Путь к сердцу машины
8 декабря в Доме офицеров
Монобизнес vs. многопрофильность
Да будет свет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 26.11.2019 23:420 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приказал открыть для бездомных животных подвалы домов 26.11.2019 21:410 В России регистрация домашних животных будет бесплатной 26.11.2019 15:221 В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов 26.11.2019 14:231 В Сеть слили фото выбритого наголо Киркорова 26.11.2019 08:260 На месте московского кинотеатра построят центр Оксаны Федоровой
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 26.11.2019 13:473 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 19.11.2019 17:2826 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 25.11.2019 17:528 Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приказал открыть для бездомных животных подвалы домов

26.11.2019 23:42|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление, в соответствии с которым управляющие компании обязаны держать подвальные продухи многоквартирных домов - специальные отверстия для циркуляции воздуха в нижнем нежилом помещении дома - открытыми.

Как пишет «Московский Комсомолец», согласно документу, один из продухов должен оставаться открытым в течение всего года.

Напомним, ранее зампред правительства Виталий Мутко заявлял, что подобное правило, во-первых, позволит поддерживать в подвалах требуемый режим температуры и влажности, во-вторых, поможет обеспечить гуманное отношение к животным. Он отмечал, что бездомные животные могут оказаться замурованными в подвале, если недобросовестные коммунальщики или иные граждане решат заблокировать вентиляционные отверстия либо замерзнут на улице, не имея возможности греться в подвале.

Теги: #дмитрий медведев #правительство #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 1028 человек
26.11.2019, 23:420 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приказал открыть для бездомных животных подвалы домов 26.11.2019, 23:190 Финалистки «Мисс Псков 2019» поучаствовали в фотосессии для известного бренда. ФОТО 26.11.2019, 22:260 В Великих Луках разровняли испещренную ямами дорогу к новой школе 26.11.2019, 22:011 Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения
26.11.2019, 21:410 В России регистрация домашних животных будет бесплатной 26.11.2019, 21:220 Псковские дорожные полицейские остановили пьяную автоледи из Петербурга 26.11.2019, 20:531 Фотофакт: На перекрестке Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове - странный дорожный знак 26.11.2019, 20:310 Медаль «За спасение погибавших» получил полицейский, вытащивший из пожара в Острове пенсионерку
26.11.2019, 20:110 Ученые рассказали о пользе страшных снов 26.11.2019, 19:510 Следователи передали в суд дело о великолучанине, подозреваемом в стрельбе по игравшему во дворе подростку 26.11.2019, 19:261 Пенсионный фонд отчитался о первых жителях Пскова и Псковского района, вышедших на досрочную пенсию 26.11.2019, 19:063 ПЛН-ТВ: Псковичи о будущем российско-белорусских отношений
26.11.2019, 18:460 Действующий состав Молодежного парламента провел заключительное заседание 26.11.2019, 18:382 В Госдуме предложили сократить новогодние выходные 26.11.2019, 18:180 Магазин «Манго» готовит скидки к «Черной пятнице» 26.11.2019, 17:580 Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в среду в Псковской области
26.11.2019, 17:576 Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно 26.11.2019, 17:490 В ИК-4 освоили производство пластиковых косметичек для средств ухода за лицом 26.11.2019, 17:450 В региональный закон о патентной системе налогообложения намерены внести корректировки 26.11.2019, 17:360 Псковский «Газпром» опубликовал задолженность крупных потребителей природного газа
26.11.2019, 17:350 Борис Полозов назвал региональный бюджет 2020 года сложным, но оптимистичным 26.11.2019, 17:301 Обращение жильцов ветхого дома в Печорах взял на контроль Александр Козловский 26.11.2019, 17:230 Рейд по выявлению фактов продажи запрещенных продуктов в школах пройдет в Пскова 26.11.2019, 17:180 Почти на 2 млрд рублей увеличились доходы бюджета Псковской области в 2019 году
26.11.2019, 17:110 Псковская налоговая служба: С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации отдельных видов маркированных товаров 26.11.2019, 17:040 В администрации региона состоялась встреча, посвященная вопросам пересечения госграницы 26.11.2019, 16:521 Перспективы расширения производства Михаил Ведерников обсудил с южнокорейским инвестором 26.11.2019, 16:490 «Гонки по вертикали»: 7 способов борьбы с драконом, хайпожоры-прогульщики и «попытка №2» Шлосберга
26.11.2019, 16:424 Был какой-то толчок, какая-то подоплека его поступка - знакомая мужчины, порезавшего псковского врача 26.11.2019, 16:406 Елена Полонская не боится свалившегося на ее плечи груза ответственности за весь Псков 26.11.2019, 16:301 Интерактив: В Финском парке спиливают березы 26.11.2019, 16:161 «Дом Советов» с главой города Пскова Еленой Полонской. ВИДЕО
26.11.2019, 15:504 Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа 26.11.2019, 15:300 Сотрудники Псковской ГРЭС взяли под опеку семейство лебедей 26.11.2019, 15:221 В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов 26.11.2019, 15:200 Псковская таможня напоминает о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к перемещаемым товарам
26.11.2019, 15:121 Власти Пскова прорабатывают вопрос ликвидации вторых смен за счет пристроек к школам 26.11.2019, 14:552 Фура и иномарка столкнулись в Псковском районе 26.11.2019, 14:550 Одежду и плеер украл великолучанин из квартиры по улице Дружбы 26.11.2019, 14:500 Псковский Россельхознадзор вернул в Беларусь более 14 тонн мяса
26.11.2019, 14:472 В псковском Доме офицеров откроется выставка живописи художника Александра Александрова 26.11.2019, 14:463 «Единая Россия» сумела адаптироваться к изменившейся реальности — политолог Михаил Виноградов 26.11.2019, 14:400 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 26.11.2019, 14:340 Победителей регионального этапа IV Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!» определили в псковском УФСИН
26.11.2019, 14:2726 Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком 26.11.2019, 14:250 Акция к Международному дню волонтера пройдет в псковском Молодежном центре 26.11.2019, 14:231 В Сеть слили фото выбритого наголо Киркорова 26.11.2019, 14:150 В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже шоколадных яиц
26.11.2019, 14:0610 Будут ли в Пскове троллейбусы, рассказала Елена Полонская 26.11.2019, 14:020 В России отменят 50-рублевые выплаты для детей 26.11.2019, 14:020 Парламентские выборы-2021 станут настоящей битвой - политолог Евгений Минченко 26.11.2019, 13:580 Псковичей приглашают на презентацию новой книги историка и журналиста Юрия Степанова «Господарство Псковское»
26.11.2019, 13:550 Бюджет Пскова сохранит социальную направленность 26.11.2019, 13:480 Опочанка осуждена на исправительные работы за неуплату штрафа 26.11.2019, 13:473 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 26.11.2019, 13:409 В принятии решений, связанных с жизнью Пскова, Елена Полонская часто советуется с семьей
26.11.2019, 13:280 У псковичей есть уникальная возможность научиться старинному ремеслу плетения из болотных трав 26.11.2019, 13:270 Публичные слушания пройдут в псковской налоговой 10 декабря 26.11.2019, 13:210 Стала известна подробная программа Дней норвежской культуры в Пскове 26.11.2019, 13:204 На инаугурацию Елены Полонской на пост главы города Пскова не было затрачено ни одного бюджетного рубля
26.11.2019, 13:130 Сотрудник псковского «Зубра» стал призером конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ОСН территориальных органов России 26.11.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Еленой Полонской 26.11.2019, 12:590 Парламентский комитет по бюджету поддержал инициативу о наказании рублем за ложное экспертное заключение в области госзакупок 26.11.2019, 12:574 500 рублей получает народный дружинник за выход в Пскове, 350 рублей в Великих Луках - региональное УМВД
26.11.2019, 12:513 Псковские коммунисты не будут голосовать за проект бюджета Псковской области-2020 26.11.2019, 12:451 Сергей Быков: Из-за высоких ставок налогов мы можем потерять предпринимателей, которые их платят 26.11.2019, 12:420 Наши дружинники отрабатывают на все 100% - начальник отдела Пограничного управления ФСБ по Псковской области 26.11.2019, 12:362 Псковский драмтеатр присоединился к «черной пятнице»
26.11.2019, 12:320 В закон о транспортном налоге в Псковской области снова предложено внести изменения 26.11.2019, 12:234 Петр Алексеенко: Я бы не сказал, что КПРФ теряет позиции в Псковской области 26.11.2019, 12:150 Налоговую политику в Псковской области хотят оптимизировать за счет ликвидации невостребованных льгот и введения новых 26.11.2019, 12:090 Псковскую молодежь приглашают вступить в ряды народных дружинников
26.11.2019, 12:000 «Гайд-парк»: Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко 26.11.2019, 11:571 Собрание депутатов Печорского района отправило главу района Дмитрия Сопотова в отставку 26.11.2019, 11:450 Псковских детей приглашают создать виртуальный музей по «Сказке о золотом петушке» 26.11.2019, 11:420 От хип-хопа до рок-н-ролла: концерт «Старые Новые Песни - 2» состоится 12 января
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.