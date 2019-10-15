В России и мире

36-летняя певица Максим шокировала своим видом подписчиков

Фото Instagram

В сети обсуждают внешний вид поп-исполнительницы Максим.

Как сообщает Sm-news, новые фотографии певицы были опубликованы в одном из пабликов Инстаграм. На одной из них 36-летнюю исполнительницу уличили в использовании Facetune (фотообработки лица).

Девушка разгладила морщинки, освежила цвет лица, а также уменьшила щеки и скулы. Такое, на первый взгляд, незаметное преображение могло остаться незамеченным, однако в сети появился оригинал обработанной фотографии. Таким образом, пользователем удалось увидеть, как выглядит певица по-настоящему.

Еще один неудачный снимок был заснят на премии «Золотой граммофон». Один из профилей Инстаграма опубликовал это фото с подписью «Казаться, а не быть», словно обвиняя Максим в том, что в своем микроблоге девушка выкладывает отретушированные, ненастоящие фотографии.

Подписчики буквально не узнали артистку, то и дело оставляя комментарии: «Что случилось?», «Не узнаю ее… Потолстела, перестала следить за собой, накачала в лицо инъекций!».

Некоторые из пользователей указали, что певице нездоровится: «Народ у нас добрый. Женщина попала в аварию, был задет мозг. После вторых родов мог случиться гормональный сбой. С каждым такое может произойти».

В любом случае истинные поклонники исполнительницы отреагировали на фото нейтрально и пожелали Максим здоровья: «У всех бывают неудачные фотки, мне она нравится, она милая», «Счастья и здоровья ей».