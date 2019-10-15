В России и мире

Apple и Samsung просят Путина отклонить закон о предустановке российского ПО на смартфоны

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) в письме попросила Владимира Путина не подписывать закон о предустановке российского софта на гаджеты, продаваемые в России. В РАТЭК, в частности, входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие компании. По их мнению, вступление закона в силу приведет к монополизации в сфере разработки российского софта, пишет «Деловой Петербург».

Также в послании к президенту отмечается, что требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», приводят текст документа «Ведомости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение РАТЭК в Кремль пока не поступало.

Законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем чтении 21 ноября, одобрен Советом Федерации 25 ноября. Согласно документу, на отдельные виды технически сложных товаров при их продаже обязательно нужно предустанавливать отечественное программное обеспечение. Перечень устройств и программ определит правительство РФ. За отказ от предустановки будет предусмотрена административная ответственность: для ИП штраф составит до 500 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Как пояснил ранее на заседании профильного комитета Совфеда сенатор Алексей Синицын, этот закон позволяет «обеспечить российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий». По словам Синицына, в основу документа «легла ситуация с китайской компанией Huawei, когда западные компании, конкретно американское правительство, ввели санкции и ограничили доступ к их программному обеспечению».