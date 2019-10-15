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В Забайкалье автобус рухнул с моста, погибли 15 человек

По предварительным данным, 15 человек погибли, 18 пострадали в результате падения с моста автобуса в Забайкальском крае, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

По имеющейся информации, под Читой у рейсового автобуса на большой скорости лопнуло колесо, и он рухнул с моста на лед замерзшей реки.

«По предварительным данным, пострадало 33 человек, из них 15 человек по данным Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК) погибло, шесть доставлены в ЦРБ», - сказали в пресс-службе МЧС.

Для эвакуации пострадавших планируется привлечь санитарную авиацию.

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.

Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыли 30 человек личного состава и 11 единиц техники. Спасатели оказывали помощь в деблокировании пострадавших из автобуса.

Фото, видео: телеграм-канал Baza.