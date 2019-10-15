В России и мире

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Фото: Евгений Одиноков / РИА: Новости

Юморист Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце отреагировал на слухи о его возможном выдвижении на пост президента России. Запись концерта опубликована в Telegram-канале «Московские новости».

Артист заявил, что после того как в сети появился отрывок из его выступления в Новосибирске, где он раскритиковал власть, многие подумали, что он таким образом начинает свою политическую карьеру, пишет Лента.ру.

Также юморист пошутил, что российские чиновники стали «совершенно по-другому» на него смотреть после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. «Хочу пообещать, что я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», - в шутку отметил Галкин.