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В Эстонии сообщили, что шторм в октябре нанес ущерб инфраструктуре границы с Россией

Инфраструктура границы Эстонии и России серьезно пострадала от обрушившегося на эту балтийскую республику шторма в октябре. Как сообщает ТАСС, об этом в понедельник сообщил руководитель бюро интегрированного управления границами департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

«Поваленные деревья вывели из строя сооруженное на тестовом участке границы проволочное заграждение и установленную там технику, многие места из-за рухнувших деревьев стали непроходимыми», - сказал он газете Postimees.

Общий ущерб для инфраструктуры границы от шторма 27 октября, когда в Эстонии без электричества остались свыше 60 тыс. домохозяйств, департамент полиции и погранохраны оценивает в десятки тысяч евро. Никто из сотрудников погранохраны в результате шторма не пострадал.

Как добавил Беличев, эта ситуация доказывает, что государству необходимо купить в свою собственность больше участков земли у границы.

«Если на каком-то участке густой лес, то нам необходимо немного больше земли, чтобы иметь лучшую возможность для слежения за границей», - пояснил он.

По состоянию на октябрь, государство выкупило у частных владельцев приграничные участки земли на €567 тыс. Выкуплены почти все участки от места смычки границ Эстонии, Латвии и России до КПП в Лухамаа, сказал Беличев.

По его оценке, строительство инфраструктуры границы может быть завершено к 2026-2027 году, если все работы пойдут по плану.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией «самой современной в ЕС», со стопроцентным техническим контролем. Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками, с помощью которых на планшетные компьютеры они в режиме реального времени смогут получать изображение происходящего.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.