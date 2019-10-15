В России и мире

Жириновский признался в употреблении наркотиков

Депутат Госдумы и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что в прошлом пробовал наркотики. Как пишет «Московский Комсомолец», об этом политик заявил на парламентских слушаниях на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете».

Источник: «Московский Комсомолец»

«Такого допускать нельзя», - цитирует Жириновского «Газета.ру».

По его мнению, российское законодательство должно бороться с людьми, которые занимаются продажей запрещенных веществ. В качестве одной из мер борьбы он предложил высылать наркодельцов в "отдаленные регионы страны". Депутат уверен, что смысл существования наркобизнеса в России заключается в том, чтобы сократить рождаемость в стране и таким способом ее уничтожить.

Жириновский заявил, что наркотики распространяются в России силами Запада, поскольку там перепробовали все возможные способы уничтожить страну - войну, голод, санкции, информационную и спортивную блокаду, пишет «Лента.ру». Справиться с алкоголизмом и табакокурением российские власти смогли, а с наркотиками пока не получается, потому что «наркотик - он самый разный», сказал Жириновский.