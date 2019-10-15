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Пользователи Сети открыли для себя, как выглядит бергамот

02.12.2019 19:35|ПсковКомментариев: 1

В конце ноября пользовательница Twitter Дарина Калина опубликовала пост с фотографией бергамота и призналась, что всю жизнь представляла его иначе. И она оказалась не одинока, сообщается в новостях Mail.ru.

За считанные часы пост стал вирусным. Уже несколько дней внешний вид бергамота остается одной из самых обсуждаемых тем в русскоязычном Твиттере. Пользователи признаются, что до этого момента они понятия не имели, как выглядит бергамот, и ассоциировали его с травой и даже мини-бегемотом.

Кстати, на самом деле, бергамотом называют сразу три разных растения. В чай обычно добавляют масло из кожуры того самого зеленого цитруса, который так взволновал пользователей соцсети. Но бергамотом также называют несколько сортов груш и садовую траву, чье настоящее название - монарда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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