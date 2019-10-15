В России и мире

В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что 28 ноября в Выборгском районе были задержаны четверо выходцев из Южной Азии и сопровождавший их гражданин одной из стран СНГ. Как пишет «Московский Комсомолец», азиаты были уверены, что находятся в Финляндии.

Оказывается они договорились с проводником, что тот переводит их через границу РФ и Финляндии за вознаграждение более чем 10 тысяч евро. Однако мужчина сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы и провел мимо них мигрантов, уверяя, что те пересекли границу.

Суд признал азиатов виновными в нарушении режима пребывания в РФ, назначив им штрафы и принудительное выдворение. А проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество».