Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Не зарастет народная тропа...»
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Онлайн-конференция для псковских НКО
Путь к сердцу машины
Мембранные сапоги Nordman
Где отпраздновать корпоратив?
История любви от Куценко
Да будет свет!
Монобизнес vs. многопрофильность
Господдержка для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 03.12.2019 20:244 В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов 02.12.2019 19:351 Пользователи Сети открыли для себя, как выглядит бергамот 02.12.2019 15:595 Жириновский признался в употреблении наркотиков 02.12.2019 11:120 В Эстонии сообщили, что шторм в октябре нанес ущерб инфраструктуре границы с Россией 01.12.2019 15:310 Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях
 
 
 
Самое популярное 27.11.2019 09:034 36-летняя певица Максим шокировала своим видом подписчиков 26.11.2019 13:479 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 26.11.2019 17:579 Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно 30.11.2019 23:119 «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО 29.11.2019 22:473 Появились фото с места ДТП в Себежском районе, унесшего жизни трех человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов

03.12.2019 20:24|ПсковКомментариев: 4

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что 28 ноября в Выборгском районе были задержаны четверо выходцев из Южной Азии и сопровождавший их гражданин одной из стран СНГ. Как пишет «Московский Комсомолец», азиаты были уверены, что находятся в Финляндии.

Оказывается они договорились с проводником, что тот переводит их через границу РФ и Финляндии за вознаграждение более чем 10 тысяч евро. Однако мужчина сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы и провел мимо них мигрантов, уверяя, что те пересекли границу.

Суд признал азиатов виновными в нарушении режима пребывания в РФ, назначив им штрафы и принудительное выдворение. А проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество».

Теги: #мошенники #мошенничество #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 393 человека
03.12.2019, 21:150 Подозреваемый в нападении на псковского полицейского гражданин Киргизии предстанет перед судом 03.12.2019, 20:452 Реплика Донецкого: Почему не вопит ВООПИиК? 03.12.2019, 20:244 В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов 03.12.2019, 19:572 Зампредседателя Молодежного парламента: Мы ждем тех, кто хочет работать на благо своего региона
03.12.2019, 19:360 Дело супругов Милушкиных перенаправили в Псковский районный суд 03.12.2019, 19:044 В Плюссе жительница Средней Азии погибла от станка для переработки материалов из полимера 03.12.2019, 18:410 Отделение ПФР по Псковской области информирует граждан с ограниченными возможностями о способах получения государственных услуг ПФР 03.12.2019, 18:210 На дорогах в ночное время в Псковской области ожидается гололедица
03.12.2019, 18:014 Ольга Милонаец: Увеличение интервала движения автобусов в Пскове — нарушение контрактных обязательств 03.12.2019, 18:000 «Гонки по вертикали»: Власть, деньги, медиа 03.12.2019, 17:524 Псковские власти задумались о перезагрузке рождественских городских ярмарок 03.12.2019, 17:501 В Пскове пенсионер обнаружил 76-миллиметровый артснаряд
03.12.2019, 17:392 Псков в этом году украсит не одна, а две елки 03.12.2019, 17:380 8 граждан Вьетнама лишены свободы за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе 03.12.2019, 17:312 Дополнительные средства будут выделены Пскову из областного бюджета на празднование Нового года 03.12.2019, 17:261 Ольга Милонаец: Контролер не должен быть «удобным»
03.12.2019, 17:180 Варлаамовскую башню и Двор Постникова откроют для посетителей во второй половине декабря 03.12.2019, 17:083 В псковском СОБР прошел урок мужества, посвященный Дню Неизвестного солдата 03.12.2019, 17:030 Ольга Милонаец призвала заказчиков более качественно составлять техзадания к госконтрактам 03.12.2019, 16:592 Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по реконструкции улицы Поземского в Пскове
03.12.2019, 16:550 Прохожий подвергся нападению незнакомца в Великих Луках 03.12.2019, 16:490 Подведены итоги регионального грантового конкурса среди молодежи 03.12.2019, 16:420 Более 700 млн рублей в Псковской области в следующем году направят на социальные доплаты пенсионерам 03.12.2019, 16:410 В Дедовичах горел тепловоз
03.12.2019, 16:360 «Империал» привлек внимание псковичей к благотворительности 03.12.2019, 16:330 Псковская таможня передала в администрацию президента орден славы III степени 03.12.2019, 16:282 Андрей Козлов рассказал о хороших новостях для псковских сельхозпроизводителей 03.12.2019, 16:161 Глава Пыталовского района оштрафована за просроченную задолженность по контрактам
03.12.2019, 16:090 Библиотеки Псковской области пригласят читателей в следующем году на фестивали и праздники 03.12.2019, 15:540 Прокуратура требует решить проблему с освещением улицы Партизанской в Пыталово 03.12.2019, 15:511 Псковичка победила в творческом конкурсе, объявленном Советом Европы 03.12.2019, 15:440 Пушкиногорские единороссы приняли участие в митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата
03.12.2019, 15:417 В Пскове появится второй гайд-парк 03.12.2019, 15:261 Злоумышленник, пытавшийся получить у пыталовских пограничников секретные сведения, заплатит штраф в 250 тысяч рублей 03.12.2019, 15:251 На Октябрьской площади в Пскове начались работы по установке новогодней елки. ФОТО 03.12.2019, 15:140 Пскович пытался похитить из магазина на Крестовском шоссе алкоголь
03.12.2019, 15:130 За прошедшую неделю в дорожных авариях на территории Псковской области пострадало 13 детей 03.12.2019, 15:020 Историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» войдет в состав главного храма Вооруженных Сил 03.12.2019, 14:590 В Псковской области трудоустроено более 20% людей с ограниченными возможностями 03.12.2019, 14:571 Фасоль из Белоруссии и мука из Германии не прошли карантинный фитосанитарный контроль в Псковской области
03.12.2019, 14:560 Более 3 млрд рублей пожертвовали россияне на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ 03.12.2019, 14:460 Праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида, состоялся в Пскове 03.12.2019, 14:370 «Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 03.12.2019, 14:365 Полиция установила подозреваемых в жестоком нападении на школьника в Любятово
03.12.2019, 14:260 Особенности ремонта стартеров в автомобиле 03.12.2019, 14:201 Псковские организаторы «Щедрого вторника» считают информирование об акциях недостаточным 03.12.2019, 14:161 ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права 03.12.2019, 14:120 Почта России организует доставку паспортов болельщика UEFA 2020
03.12.2019, 13:580 Отборочный этап детского фестиваля «Кукарача» в Пскове пройдет 6 декабря 03.12.2019, 13:4611 Михаил Ведерников: Ряд глав районов просто стоят в стороне и смотрят, как сами собой реализуются нацпроекты 03.12.2019, 13:321 Василий Осипов: Ситуация с благоустройством Городского вала в Опочке требует незамедлительного решения 03.12.2019, 13:280 При Псковской областной организации ВООИ открылась «Литературная беседка»
03.12.2019, 13:273 Сергей Грахов назвал ключевые проблемы при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»  03.12.2019, 13:141 В малонаселенных пунктах Псковской области стали принимать гуманитарную помощь для «Щедрого вторника» 03.12.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец 03.12.2019, 13:010 Печенье «Европейское» с шоколадом и с арахисом можно купить всего за 46 рублей в магазинах Псковского хлебокомбината
03.12.2019, 12:490 Кадастровая оценка: как она проводится? 03.12.2019, 12:359 Реконструкция стадиона «Машиностроитель» отстает от графика из-за недостатков проектно-сметной документации 03.12.2019, 12:260 Псковская область в следующем году сэкономит полмиллиарда рублей за счет уменьшения софинансирования нацпроектов 03.12.2019, 12:211 Открытие еще трех гериатрических кабинетов планируется в Псковской области
03.12.2019, 12:138 Михаил Ведерников пригрозил уголовной ответственностью нерадивым управляющим компаниям 03.12.2019, 12:090 Нападение на подростка в Любятово произошло вчера: родные разыскивают свидетелей 03.12.2019, 12:080 Александр Седунов предложил направить 5,5 млн рублей на поддержку заслуженных учителей РФ в Псковской области 03.12.2019, 12:011 В 2019 году в Псковской области подъемные получили 27 врачей
03.12.2019, 11:510 14-летний подросток подозревается в краже барсетки у великолучанина 03.12.2019, 11:501 В Госдуму внесут законопроект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ 03.12.2019, 11:390 Новую коллекцию художниц-кукольниц смогут увидеть псковичи в Доме ремесел 03.12.2019, 11:370 О ситуации в сфере госзакупок расскажет Ольга Милонаец в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
03.12.2019, 11:330 Гостиница открылась на железнодорожном вокзале Пскова 03.12.2019, 11:330 Константин Ситкин раскрыл секреты псковского рынка недвижимости 03.12.2019, 11:310 Жители Куньи поблагодарили фонд «Земляки» за помощь в решении бытовых вопросов 03.12.2019, 11:178 Иван Штылин покинул пост руководителя областного комитета по спорту
03.12.2019, 11:100 Анна Кутузова: 31 декабря - последний срок уплаты налогоплательщиками страховых взносов 03.12.2019, 11:082 Фотофакт: Суеверная снегоуборка 03.12.2019, 11:043 Как снизить плату за услуги ЖКХ, рассказал эксперт 03.12.2019, 11:011 Эликсир молодости: Ученые рассказали, какой напиток пить по утрам, чтобы не стареть
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.