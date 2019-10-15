В России и мире

«Единая Россия» проводит неделю приемов граждан

Партия «Единая Россия» проводит неделю приемов граждан. Об этом 3 декабря в соцсети Instagram написал вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Источник: Андрей Турчак, Instagram

«В начале декабря "Единая Россия" по всей стране проводит неделю приемов наших граждан. Это стало уже нашей традицией. Только за эту неделю в приемные Партии поступило более 300 тысяч обращений. Это огромная цифра, которая говорит о доверии людей и это ко многому обязывает. Ни одно обращение не останется без нашего внимания», - сообщил в своем аккаунте Андрей Турчак.

Также вице-спикер Совета Федерации добавил, что 3 декабря председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также провел личный прием граждан: «Как всегда люди поднимали конкретные и острые вопросы: улучшение жилищных условий многодетной семьи, доступность образования для ребенка-инвалида, борьба с продажей никотиновых смесей школьникам. Поднимались проблемы установки дорожных камер, штрафов за порог превышения скорости, об ускорении темпов газификации в конкретных территориях».

Андрей Турчак заключил, что по каждому обращению Дмитрий Медведев дал поручения, а проблема системного ограничения продажи никотиновых смесей в самое ближайшее время будет вынесена на обсуждение законодателей «Единой России».