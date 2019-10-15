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В Госдуме предложили демонтировать все кондиционеры на исторических зданиях

04.12.2019 09:26|ПсковКомментариев: 0

Собственники помещений в исторически важных домах, признанных объектами культурного наследия, скоро могут оказаться перед необходимостью демонтировать кондиционеры на фасадах - причем за свой счет. Если Государственная дума благополучно примет соответствующий закон, кондиционеры будут признаны недопустимыми - поскольку уродуют исторические фасады и могут повредить здания. Чем этот запрет обернется на практике, «МК» обсудил со специалистами.

«Проблема размещения технических устройств на фасадах ОКН носит не только эстетический характер. Применяемые средства и способы монтажа (крепления) технических устройств могут нанести вред объекту культурного наследия. В процессе монтажа-демонтажа в здании-памятнике делаются сквозные отверстия без учета имеющихся трещин и деформации, на объект оказывается механическое воздействие без учета его технического состояния», - сказано в пояснительной записке к законопроекту, который во вторник, 5 ноября, обсудили в Комитете по культуре Госдумы. Кстати, недавно Интернет облетела фотография одного из домов в центре Москвы, где провод от кондиционера протянули прямо «через голову» одного из изображенных на барельефе персонажей - очевидно, именно такие случаи не должны повторяться.

Фото: ТехноДекорСтрой

«Есть важное уточнение: нельзя устанавливать кондиционеры на тех фасадах, которые входят в элементы охраны памятника. Чтобы не было домысла: мол, на уличном фасаде нельзя, а на дворовом - наверное, можно? Нет. Сначала нужно экспертно определить предмет охраны - что именно ценно в этом доме. А потом уж решать вопрос кондиционера. Я могу вспомнить несколько случаев, мимо которых нельзя было пройти, когда кабели от кондиционеров пробивали керамический декор. Мы добивались устранения нарушений вне зависимости от наличия или отсутствия законодательной нормы. Например, доходный дом Сокол на Кузнецком Мосту или один из доходных домов Нирензее на Тверских-Ямских», - рассказал координатор градозащитного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.

Напомним, что законопроектом предусмотрены различные требования для жилых помещений и нежилых. Демонтаж кондиционеров в нежилых помещениях, как сказано в пояснительной записке, должен быть осуществлен через 180 дней после вступления закона в силу. В жилых - только при проведении работ по сохранению здания (при реставрации и приспособлении ОКН для современного использования). То есть те, кому повезло жить в исторически значимых домах, еще могут обойтись без духоты внутри, а вот государственным учреждениям, магазинам и офисам, зачастую арендующим помещениях в таких зданиях, повезет гораздо меньше. Демонтаж незаконного кондиционера придется проводить за свой счет.

Проектная документация в этом случае должна содержать технические решения системы кондиционирования воздуха - «с учетом необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий для проживания».

Ранее глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что такой запрет - нормальная мировая практика. «Мы против уродующих объектов на фасадах, а не против комфорта. Поэтому мы всегда настаиваем на том, чтобы в историческом здании было центральное кондиционирование», - пояснил Емельянов.

Напомним, в настоящее время 142 112 памятников и ансамблей включено в реестр. В реестр включено 8726 ОКН, являющихся многоквартирными домами, из которых 35% имеют на фасадах кондиционеры или спутниковые антенны.

Дарья Тюкова, «Московский Комсомолец»

Теги: #Госдума #ОКН #наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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