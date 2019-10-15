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В России начнут выдавать новый документ на автомобиль

В России в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, автопроизводители начнут выдавать «этикетку энергоэффективности», пишет «Московский Комсомолец».

Источник: «Московский Комсомолец», Геннадий Черкасов

Как сообщает RT, этот новый документ будет показывать, сколько энергии (для электромобилей - ред.) и топлива потребляется автомобилем, сколько углекислого газа выделяется в процессе эксплуатации.

Этот новый документ будет входить в комплект сопроводительной документации, которая прилагается к транспортному средству при продаже транспортного средства. В силу новый ГОСТ вступит 31 марта 2020 года.

Сейчас на автомобиль выдается паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.